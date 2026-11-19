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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Textron-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Textron-Einstiegs gewesen.
Textron-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Textron-Papier 77.40 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 129.199 Textron-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2026 10’696.38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82.79 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 10’696.38 USD entspricht einer Performance von +6.96 Prozent.
Textron wurde am Markt mit 13.85 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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