Textron-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Textron-Papier 77.40 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 129.199 Textron-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2026 10’696.38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82.79 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 10’696.38 USD entspricht einer Performance von +6.96 Prozent.

Textron wurde am Markt mit 13.85 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch