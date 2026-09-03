Textron Aktie 977158 / US8832031012
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Textron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Textron-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Textron-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 72.55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Textron-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.378 Textron-Aktien. Die gehaltenen Textron-Papiere wären am 02.09.2026 109.22 USD wert, da der Schlussstand 79.24 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +9.22 Prozent.
Der Textron-Wert an der Börse wurde auf 13.73 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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