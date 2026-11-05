NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Textron-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 39.08 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Textron-Aktie investiert hat, hat nun 2.559 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 86.65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 221.72 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 121.72 Prozent angewachsen.

Textron markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch