Texas Capital Bancshares Aktie 1500829 / US88224Q1076
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Texas Capital Bancshares von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Texas Capital Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Texas Capital Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Texas Capital Bancshares-Papier bei 63.79 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15.676 Texas Capital Bancshares-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’591.47 USD, da sich der Wert eines Texas Capital Bancshares-Anteils am 04.08.2026 auf 101.52 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59.15 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Texas Capital Bancshares einen Börsenwert von 4.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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