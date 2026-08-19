Texas Capital Bancshares Aktie 1500829 / US88224Q1076
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Texas Capital Bancshares-Investment von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Texas Capital Bancshares-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Texas Capital Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Texas Capital Bancshares-Anteile bei 83.59 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 1.196 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 99.83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119.43 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +19.43 Prozent.
Der Börsenwert von Texas Capital Bancshares belief sich jüngst auf 4.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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