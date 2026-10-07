Texas Capital Bancshares Aktie 1500829 / US88224Q1076
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Texas Capital Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die Texas Capital Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 57.04 USD. Bei einem Texas Capital Bancshares-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.532 Texas Capital Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 92.97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’629.91 USD wert. Mit einer Performance von +62.99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Texas Capital Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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