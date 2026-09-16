Texas Capital Bancshares Aktie 1500829 / US88224Q1076
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Capital Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Texas Capital Bancshares-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Texas Capital Bancshares-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Texas Capital Bancshares-Anteile an diesem Tag bei 84.18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.879 Texas Capital Bancshares-Aktien im Depot. Die gehaltenen Texas Capital Bancshares-Aktien wären am 15.09.2026 1’161.44 USD wert, da der Schlussstand 97.77 USD betrug. Damit wäre die Investition 16.14 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Texas Capital Bancshares eine Marktkapitalisierung von 4.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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