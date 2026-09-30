Texas Capital Bancshares Aktie 1500829 / US88224Q1076
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Capital Bancshares von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Texas Capital Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Texas Capital Bancshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 60.02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.666 Texas Capital Bancshares-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 93.31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155.46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55.46 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Texas Capital Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 4.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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