Teva Pharmaceutical Industries Aktie 758744 / US8816242098
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18.09.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Teva Pharmaceutical Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 51.74 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 193.274 Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Teva Pharmaceutical Industries-Papiers auf 37.09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’168.53 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -28.31 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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