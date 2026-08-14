NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Teva Pharmaceutical Industries-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9.83 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Teva Pharmaceutical Industries-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.173 Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 36.52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 371.52 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 271.52 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch