NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Teva Pharmaceutical Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17.25 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investierten, hätten nun 579.710 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19’959.42 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 04.06.2026 auf 34.43 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 99.59 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch