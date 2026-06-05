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Teva Pharmaceutical Industries Aktie 758744 / US8816242098

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Rentable Teva Pharmaceutical Industries-Investition? 05.06.2026 10:02:31

NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Teva Pharmaceutical Industries-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie Investoren gebracht.

Teva Pharmaceutical Industries
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Vor 1 Jahr wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17.25 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investierten, hätten nun 579.710 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19’959.42 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 04.06.2026 auf 34.43 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 99.59 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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