NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Teva Pharmaceutical Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Teva Pharmaceutical Industries-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.19 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 108.814 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (36.35 USD), wäre die Investition nun 3’955.39 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 295.54 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch