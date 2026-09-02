Taylor Devices Aktie 975864 / US8771631053
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Taylor Devices eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die Taylor Devices-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Taylor Devices-Anteile bei 11.70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 85.470 Taylor Devices-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (59.99 USD), wäre das Investment nun 5’127.35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 412.74 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Taylor Devices eine Marktkapitalisierung von 194.00 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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