Taylor Devices Aktie 975864 / US8771631053
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Taylor Devices von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Das Taylor Devices-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Taylor Devices-Papier an diesem Tag 47.01 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.127 Taylor Devices-Anteilen. Die gehaltenen Taylor Devices-Anteile wären am 15.09.2026 126.21 USD wert, da der Schlussstand 59.33 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 26.21 Prozent.
Der Taylor Devices-Wert an der Börse wurde auf 190.96 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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