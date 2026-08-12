NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Taylor Devices-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19.96 USD. Bei einem Taylor Devices-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50.100 Taylor Devices-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 53.37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’673.85 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 167.38 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Taylor Devices einen Börsenwert von 166.47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch