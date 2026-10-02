Take Two Aktie 622906 / US8740541094
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Verlust hätte ein Take Two-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Take Two-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Take Two-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Take Two-Papier bei 256.94 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Take Two-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.389 Take Two-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 79.25 USD, da sich der Wert eines Take Two-Papiers am 01.10.2026 auf 203.62 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20.75 Prozent.
Der Börsenwert von Take Two belief sich jüngst auf 38.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Take Two am 02.10.2026
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