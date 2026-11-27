|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Take Two-Investition?
|
27.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Take Two von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Take Two eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde die Take Two-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Take Two-Anteile bei 243.63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41.046 Take Two-Aktien im Depot. Die gehaltenen Take Two-Aktien wären am 25.11.2026 9’331.36 USD wert, da der Schlussstand 227.34 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6.69 Prozent eingebüsst.
Take Two wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42.44 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Take Two
|
27.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Take Two von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsstart deutlich im Plus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Milliarden-Wette geht auf: GTA 6 startet furios, Take-Two-Aktie behauptet sich in sehr schwachem Umfeld (AWP)
Analysen zu Take Two
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Take Two am 27.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.