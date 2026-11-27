Heute vor 1 Jahr wurde die Take Two-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Take Two-Anteile bei 243.63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41.046 Take Two-Aktien im Depot. Die gehaltenen Take Two-Aktien wären am 25.11.2026 9’331.36 USD wert, da der Schlussstand 227.34 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6.69 Prozent eingebüsst.

Take Two wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42.44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch