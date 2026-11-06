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06.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Take Two-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Take Two-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Take Two-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Take Two-Aktie bei 134.37 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Take Two-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74.421 Take Two-Aktien. Die gehaltenen Take Two-Anteile wären am 05.11.2026 15’878.54 USD wert, da der Schlussstand 213.36 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 58.79 Prozent gleich.
Der Take Two-Wert an der Börse wurde auf 38.95 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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