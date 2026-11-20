Vor 10 Jahren wurde das Take Two-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Take Two-Papier 47.64 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20.991 Take Two-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’379.72 USD, da sich der Wert eines Take Two-Papiers am 19.11.2026 auf 208.65 USD belief. Damit wäre die Investition 337.97 Prozent mehr wert.

Take Two war somit zuletzt am Markt 40.52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch