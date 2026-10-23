NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Take Two-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Take Two-Aktie bei 44.99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Take Two-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.223 Take Two-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Take Two-Aktie auf 207.81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 461.90 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 361.90 Prozent gleich.

Take Two wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38.51 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch