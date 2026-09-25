Take Two Aktie 622906 / US8740541094
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25.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Take Two-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Take Two-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Take Two-Papier bei 46.32 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Take Two-Aktie investiert hätte, hätte er nun 215.889 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Take Two-Aktie auf 202.98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43’821.24 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 338.21 Prozent gleich.
Am Markt war Take Two jüngst 38.63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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