NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Take Two von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Take Two-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 42.24 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23.674 Take Two-Aktien. Die gehaltenen Take Two-Papiere wären am 27.08.2026 5’516.10 USD wert, da der Schlussstand 233.00 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 451.61 Prozent gesteigert.

Am Markt war Take Two jüngst 43.64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch