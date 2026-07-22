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Synopsys Aktie 975377 / US8716071076

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Synopsys-Anlage 22.07.2026 16:02:37

NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synopsys von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Synopsys eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Synopsys
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Synopsys-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Synopsys-Papier an diesem Tag bei 281.60 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35.511 Synopsys-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Synopsys-Papiers auf 389.07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’816.41 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 38.16 Prozent gleich.

Synopsys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 72.48 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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