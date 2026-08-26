NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synopsys-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Synopsys-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Synopsys-Anteile an diesem Tag bei 59.14 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 16.909 Synopsys-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 408.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’912.24 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +591.22 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Synopsys bezifferte sich zuletzt auf 75.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch