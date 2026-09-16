Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Synopsys-Anlage?
|
16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Synopsys-Aktien verdienen können.
Am 16.09.2021 wurden Synopsys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 335.38 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Synopsys-Aktie investiert, befänden sich nun 2.982 Synopsys-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 367.70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’096.37 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9.64 Prozent angezogen.
Am Markt war Synopsys jüngst 73.00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Synopsys Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.ch)
|
09.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.ch)