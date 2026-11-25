Heute vor 1 Jahr wurde die Synopsys-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Synopsys-Anteile betrug an diesem Tag 401.61 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 24.900 Synopsys-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Synopsys-Papiers auf 414.82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’328.93 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3.29 Prozent.

Synopsys war somit zuletzt am Markt 81.84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch