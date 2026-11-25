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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Synopsys-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Synopsys-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Synopsys-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Synopsys-Anteile betrug an diesem Tag 401.61 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 24.900 Synopsys-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Synopsys-Papiers auf 414.82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’328.93 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3.29 Prozent.
Synopsys war somit zuletzt am Markt 81.84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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