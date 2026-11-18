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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Synopsys-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Synopsys-Aktie gebracht.
Synopsys-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 61.11 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 16.364 Synopsys-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’126.66 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Papiers am 17.11.2026 auf 435.51 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +612.67 Prozent.
Der Marktwert von Synopsys betrug jüngst 84.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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