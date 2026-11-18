Synopsys-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 61.11 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 16.364 Synopsys-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’126.66 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Papiers am 17.11.2026 auf 435.51 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +612.67 Prozent.

Der Marktwert von Synopsys betrug jüngst 84.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch