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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synaptics von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Synaptics gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Synaptics-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Synaptics-Aktie an diesem Tag bei 274.08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 36.486 Synaptics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (117.36 USD), wäre das Investment nun 4’281.96 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 57.18 Prozent vermindert.
Der Synaptics-Wert an der Börse wurde auf 4.67 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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