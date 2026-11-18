Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Synaptics-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Synaptics-Aktie an diesem Tag bei 274.08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 36.486 Synaptics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (117.36 USD), wäre das Investment nun 4’281.96 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 57.18 Prozent vermindert.

Der Synaptics-Wert an der Börse wurde auf 4.67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch