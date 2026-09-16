Synaptics Aktie 1367045 / US87157D1090
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Synaptics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synaptics von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Synaptics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Synaptics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 86.17 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Synaptics-Papier investiert hätte, hätte er nun 116.050 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (97.32 USD), wäre das Investment nun 11’293.95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12.94 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Synaptics eine Börsenbewertung in Höhe von 3.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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