NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 327.79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.051 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers auf 136.94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 417.77 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 58.22 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Strategy (ex MicroStrategy) belief sich zuletzt auf 50.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch