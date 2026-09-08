Strategy Aktie 1465124 / US5949724083
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Strategy (ex MicroStrategy)-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17.27 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.792 Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 142.80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 827.11 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 727.11 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Strategy (ex MicroStrategy) einen Börsenwert von 54.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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