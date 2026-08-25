Strategy Aktie 1465124 / US5949724083
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|Rentables Strategy (ex MicroStrategy)-Investment?
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Strategy (ex MicroStrategy)-Investment gewesen.
Am 25.08.2023 wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33.61 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 29.757 Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (122.63 USD), wäre die Investition nun 3’649.16 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 264.92 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Strategy (ex MicroStrategy) bezifferte sich zuletzt auf 45.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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