Strategy Aktie 1465124 / US5949724083
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Investoren gebracht.
Das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 70.25 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 142.349 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.08.2026 gerechnet (132.94 USD), wäre die Investition nun 18’923.84 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 89.24 Prozent.
Insgesamt war Strategy (ex MicroStrategy) zuletzt 48.92 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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