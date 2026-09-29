Strategy Aktie 1465124 / US5949724083
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|Rentable Strategy (ex MicroStrategy)-Investition?
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 29.09.2021 wurden Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 56.63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.766 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 157.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 277.48 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 277.48 USD, was einer positiven Performance von 177.48 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Strategy (ex MicroStrategy) betrug jüngst 60.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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