NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an diesem Tag bei 16.61 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 601.938 Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 58’586.65 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Anteils am 10.08.2026 auf 97.33 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 485.87 Prozent angewachsen.

Strategy (ex MicroStrategy) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch