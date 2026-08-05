NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steven Madden von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Steven Madden-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23.07 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Steven Madden-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.335 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 211.82 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Anteils am 04.08.2026 auf 48.86 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 111.82 Prozent.

Steven Madden erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch