Steven Madden Aktie 160093 / US5562691080
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steven Madden von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Steven Madden-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die Steven Madden-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Steven Madden-Aktie betrug an diesem Tag 23.04 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Steven Madden-Aktie investiert hätte, hätte er nun 434.028 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Steven Madden-Aktie auf 45.14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’592.01 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 95.92 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Steven Madden belief sich zuletzt auf 3.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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