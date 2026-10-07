Steven Madden Aktie 160093 / US5562691080
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steven Madden-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Steven Madden-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Steven Madden-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 33.23 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.009 Steven Madden-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Steven Madden-Aktien wären am 06.10.2026 137.17 USD wert, da der Schlussstand 45.58 USD betrug. Mit einer Performance von +37.17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Steven Madden eine Börsenbewertung in Höhe von 3.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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