NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Steven Madden von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Steven Madden-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30.28 USD. Bei einem Steven Madden-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 330.251 Steven Madden-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’253.63 USD, da sich der Wert einer Steven Madden-Aktie am 08.09.2026 auf 43.16 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 42.54 Prozent vermehrt.

Der Steven Madden-Wert an der Börse wurde auf 3.20 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch