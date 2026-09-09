Steven Madden Aktie 160093 / US5562691080
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Steven Madden von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Steven Madden-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Steven Madden-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30.28 USD. Bei einem Steven Madden-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 330.251 Steven Madden-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’253.63 USD, da sich der Wert einer Steven Madden-Aktie am 08.09.2026 auf 43.16 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 42.54 Prozent vermehrt.
Der Steven Madden-Wert an der Börse wurde auf 3.20 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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