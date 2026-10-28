NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Steven Madden von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 28.10.2016 wurden Steven Madden-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Steven Madden-Anteile betrug an diesem Tag 22.70 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.405 Steven Madden-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 42.78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 188.46 USD wert. Mit einer Performance von +88.46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Steven Madden-Wert an der Börse wurde auf 3.13 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch