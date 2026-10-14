Steven Madden Aktie 160093 / US5562691080
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Steven Madden-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Steven Madden-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Steven Madden-Anteile letztlich bei 31.96 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31.289 Steven Madden-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 1’400.19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44.75 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 40.02 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Steven Madden eine Börsenbewertung in Höhe von 3.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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