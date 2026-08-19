NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Steven Madden-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 34.72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 288.018 Steven Madden-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 13’464.86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46.75 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34.65 Prozent angewachsen.

Steven Madden wurde am Markt mit 3.43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch