Steel Dynamics Aktie 551723 / US8581191009
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Steel Dynamics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 04.08.2023 wurden Steel Dynamics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 103.79 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hat, hat nun 96.348 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Steel Dynamics-Papiers auf 258.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’894.50 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 148.94 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Steel Dynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 36.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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