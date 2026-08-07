NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Starbucks-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Starbucks-Aktie bei 119.05 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Starbucks-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.400 Starbucks-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (105.16 USD), wäre das Investment nun 883.33 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11.67 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Starbucks belief sich jüngst auf 121.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch