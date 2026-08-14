NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Starbucks-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 55.47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 180.278 Starbucks-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19’569.14 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Papiers am 13.08.2026 auf 108.55 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 95.69 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Starbucks eine Börsenbewertung in Höhe von 124.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch