Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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19.06.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Starbucks-Investment gewesen.
Starbucks-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Starbucks-Aktie bei 55.31 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Starbucks-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.808 Starbucks-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 181.97 USD, da sich der Wert einer Starbucks-Aktie am 18.06.2026 auf 100.65 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81.97 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Starbucks einen Börsenwert von 113.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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