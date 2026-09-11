NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Starbucks-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Starbucks-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 54.35 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.840 Starbucks-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 99.22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182.56 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 82.56 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Starbucks einen Börsenwert von 114.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch