Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Starbucks-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Starbucks-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Starbucks-Papier an diesem Tag 97.04 USD wert. Bei einem Starbucks-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.305 Starbucks-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’105.32 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Papiers am 27.08.2026 auf 107.26 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10.53 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Starbucks belief sich zuletzt auf 123.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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