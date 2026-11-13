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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SS&C Technologies von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen SS&C Technologies-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der SS&C Technologies-Aktie statt. Der Schlusskurs der SS&C Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 84.63 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die SS&C Technologies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.816 SS&C Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 79.37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 937.85 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 6.22 Prozent.
Zuletzt verbuchte SS&C Technologies einen Börsenwert von 18.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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