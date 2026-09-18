SS&C Technologies Holdings Aktie 11186800 / US78467J1007
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SS&C Technologies von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren SS&C Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurde das SS&C Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 89.25 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die SS&C Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112.045 SS&C Technologies-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 8’968.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80.04 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 10.32 Prozent.
Insgesamt war SS&C Technologies zuletzt 18.86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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